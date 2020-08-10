بالفيديو والصور.. ويل سميث يفقد أسنانه الأمامية

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر النجم العالمي ويل سميث مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على انستجرام يجمعه بصديقه جيسون ديرولو.
وحرص سميث في الفيديو على توثيق لحظة كسر أسنانه على يد صديقه بعد أن أصابه بمضرب الجولف في فمه دون قصد.
واقترب بعدها سميث من الكاميرا لإبراز فمه وقد تكسرت أسنانه الأمامية.
تصدر ويل سميث المواقع الشهيرة ووسائل الإعلام، بعد اعتراف زوجته جادا بينكت سميث بخيانتها له .
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