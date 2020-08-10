محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة لـ"اليوتيوبر" مصطفى حفناوي، بعد دخوله في غيبوبة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وعلقت: "مصطفى شاب صغير ضحكته تدخل القلب محتاج كل دعوة من القلب سبحان من دخل حبه في قلوب الناس من غير ما يعرفوه قادر يشفيه ويكتبله عمر جديد".
واستكملت: "مصطفى محتاج دعواتكم تصدقوا بالدعاء لمصطفى يمكن يقوم من تعبه ربنا يشفيك يا مصطفى يارب وميوجعش قلوبنا عليك".
وتعرض مصطفى حفناوي لجلطة في المخ، ودخل في غيبوبة، وحرص على دعمه عدد كبير من نجوم الفن من بينهم تامر حسني
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تدهور حالته.. إيمان العاصي تطلب الدعاء لمصطفى حفناوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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