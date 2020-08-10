محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرص سايمون كاول، المنتج التليفزيوني والموسيقي، وأحد مدربي أشهر برامج اكتشاف المواهب، بينها "the x factor"، على طمأنة محبيه على حالته الصحية، بعدما تعرض لحادث أصابه بكسر في ظهره.
وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، ينصح متابعيه إذا اشتروا دراجة كهربائية، أن يقرأوا التعليمات الخاصة بها أولا، "لقد كُسر جزء من ظهري. شكرا لكل واحد فيكم على رسائلكم العطوفة".
كما وجه الشكر لطاقم التمريض والأطباء في المستشفى الذي يتواجد به "من أجمل الناس الذين قابلتهم"، مختتما بجملة "ابقوا آمنين".
كان موقع "ديدلاين" الأمريكي، نقل عن أحد المقربين من سايمون، أن الحادث وقع بعد ظهر يوم السبت، بينما كان يختبر الأخير سيارته في منزله في ماليبو مع عائلته.
وأضاف المتحدث أن "سايمون كسر ظهره وسيخضع لعملية جراحية".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد كسر ظهره.. أول تعليق من سايمون كاول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.