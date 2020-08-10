بعد كسر ظهره.. أول تعليق من سايمون كاول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص سايمون كاول، المنتج التليفزيوني والموسيقي، وأحد مدربي أشهر برامج اكتشاف المواهب، بينها "the x factor"، على طمأنة محبيه على حالته الصحية، بعدما تعرض لحادث أصابه بكسر في ظهره.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، ينصح متابعيه إذا اشتروا دراجة كهربائية، أن يقرأوا التعليمات الخاصة بها أولا، "لقد كُسر جزء من ظهري. شكرا لكل واحد فيكم على رسائلكم العطوفة".

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كما وجه الشكر لطاقم التمريض والأطباء في المستشفى الذي يتواجد به "من أجمل الناس الذين قابلتهم"، مختتما بجملة "ابقوا آمنين".

كان موقع "ديدلاين" الأمريكي، نقل عن أحد المقربين من سايمون، أن الحادث وقع بعد ظهر يوم السبت، بينما كان يختبر الأخير سيارته في منزله في ماليبو مع عائلته.

وأضاف المتحدث أن "سايمون كسر ظهره وسيخضع لعملية جراحية".