محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
طرحت الفنانة جنات البوستر الدعائي لألبومها "أنا في انتظارك"، استعدادا لإطلاقه خلال الأيام المقبلة، من إنتاج شركة روتانا، ويضم 10 أغانٍ.
وتعاونت جنات بالألبوم مع الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولي، وشادي نور، وكريم حكيم، وسلامة علي، على فتحي، وأحمد الحبشي، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.
تولى توزيع أغاني الألبوم أسامة سامي، وهاني يعقوب، وأكرم عادل، وسام عبد المنعم، وإلهامي دهيمة، وهاني ربيع، وجيزو، وأدهم دهيمة، ويتولى هندسة صوت وماستر ومكساج هيثم راضي.
"أنا في انتظارك" التي يحمل الألبوم اسمها من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع هاني ربيع.
جنات رزقت الأسبوع الماضي بمولودتها الثانية، وأطلقت عليها اسم "جوليا".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ولادتها "جوليا".. جنات تطرح أول بوستر لألبومها "أنا في انتظارك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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