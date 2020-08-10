تراند اليوم : وفاة مذيعة مصرية تصيب زملاءها بالصدمة

توفيت الإذاعية المصرية، رانيا أبو زيد، في ساعة متأخرة مساء الأحد، إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة.

وقالت مصادر، إن رانيا شعرت ببعض التعب والإرهاق، ما جعلها تعتذر عن حضور الفقرة الخاصة بها في إذاعة الأغانى داخل ماسبيرو، ليتفاجأ زملاؤها بخبر وفاتها إثر تعرضها لأزمة قلبية.

ورانيا أبوزيد هي الشقيقة الصغرى للإعلامية الراحلة، سميحة أبوزيد، التي رحلت منذ عامين إثر إصابتها بمرض السرطان.

ومن أبرز البرامج التي قدمتها رانيا "صوت مصر"، "أيامنا الحلوة"، وغيرها من البرامج.

وقالت أمل مسعود، نائب مدير الإذاعة المصرية في تصريحات صحفية، إنها تفاجأت بخبر وفاة الإعلامية، ولم تستطع النطق من شدة الصدمة، خاصة أن الراحلة فى الأربعينات من عمرها.

