شاهد.. رانيا محمود ياسين في مرحلة الطفولة برفقة والدها

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين جمهورها بصورة نادرة لها في مرحلة الطفولة مع والدها النجم محمود ياسين، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". الشهير "فيسبوك". وعلقت رانيا على الصورة قائلة : "ابويا حبيبي ربنا يخليك لينا وكل محبينك ويديك الصحه والعافيه يارب"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنيين لهما دوام الصحة والنجاح في حياتهما. يارب"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنيين لهما دوام الصحة والنجاح في حياتهما. ويذكر أن أخر أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا

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