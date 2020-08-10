شاهد.. بوسي شلبي تحيي ذكرى وفاة نور الشريف

احيت الإعلامية بوسي شلبي ذكرى وفاة الفنان القدير نور الشريف، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ونشرت بوسي مقطع فيديو للراحل نور الشريف يحمل مراحل عمره، وعلقت عليها قائلة : " 11اغسطس الذكري ٥ للأستاذ رحل عنا ولكن فنه والدعاء له مستمر دعواتكم في ذكراه". : " 11اغسطس الذكري ٥ للأستاذ رحل عنا ولكن فنه والدعاء له مستمر دعواتكم في ذكراه". ويذكر أن رحل الفنان القدير نور الشريف 11 اغسطس 2015 في القاهرة بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 سنة، وتم تشييع جثمانه يوم الأربعاء 12 اغسطس 2015 من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر.

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