الليلة.. فرقة الخان تُحيي حفل موسيقى عربية بساقية الصاوي

حفل موسيقى عربية جديد تحييه فرقة الخان على مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، اليوم الأحد 9 من أغسطس، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

من المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل مجموعة متنوعة من أعماله الموسيقية التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.

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يذكر أن تأسست فرقة الخان عام 2014 لتسهم فى إحياء التراث القديم والحديث ؛ ولذلك أطلق عليها اسم (فرقة الخان) وتعنى المحل أو المكان، وتتميز فرقة "الخان" بإيقاعاتها الموسيقية العربية.