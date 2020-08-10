ابنة هيفاء وهبي ترد على من تمنى الموت لوالدتها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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وردت عارضة الأزياء، زينب فياض، بقوة على متابعة عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، تمنت الموت لوالدتها، الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي.

وكانت زينب فياض شاركت عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير صورة سوداء، في إشارة إلى حزنها على أما شهدته بلادها مؤخرا من انفجار ضخم في مرفئها الأسبوع الماضي، واندلاع على إثره احتجاجات واسعة.

وكتبت فياض مع الصورة: “بيروت لطفك يارب ببلدي لبنان رحمتك يارب”.

ودخلت المتابعة لتعلق: “ياريت ماتت وخلصنا من قرفها لأمها”، لترد زينب فياض عليها: “إن شاء الله لقلبك يا قذرة حسبي الله ونعم الوكيل فيكي”.

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وكانت تقارير عديدة ذكرت انقطاع التواصل بين هيفاء وهبي وابنتها الوحيدة، زينب فياض، والتي أنجبتها في سن مبكر.

يشار إلى أن منزل هيفاء وهبي تحطم نتيجة انفجار مرفأ بيروت.

ونشرت الفنانة اللبنانية، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، مقاطع مصورة من آثار تحطم بعض أجزاء من منزلها جراء انفجار مرفأ بيروت.

وتصدرت هيفاء وهبي، اليوم الأربعاء الماضي، مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي “غوغل”، بعدما نشرت المقاطع المصورة.

وتسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ وبالمناطق المجاورة له؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، بيروت مدينة منكوبة والحداد العام. وقال مسؤولون إن الانفجار، وفق المعلومات الأولية، حصل جراء اشتعال وانفجار مواد كيميائية كانت مخزنة بالمرفأ منذ 6 سنوات.

ودعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، الدول الصديقة للإسراع بمساعدة بلاده جراء الدمار الشديد الذي سببه الانفجار وسط أزمة اقتصادية حادة تعيشها البلاد