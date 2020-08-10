ندين نجيم قررت الهجرة..”بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع”

وشارك المواطنون اللبنانيون لحظات الانفجار بكثافة ، بالإضافة للأضرار الجسيمة التي خلفها الانفجار، وبطبيعة الحال شارك العديد من النجوم جماهيرهم لحظاتهم الصعبة، بالإضافة للأذى الجسدي والمعنوي الذي تعرضوا إليه جراء لحظات الرعب التي أعقبت الانفجار، لا سيما أن جميع منازلهم باتت محطمة من الداخل.

ونشرت الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عبرت فيها عن استيائها من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.لا سيما أن نجيم قد تعرضت لإصابة جراء الانفجار، وأجرت عملية إثرها. وقالت في تغريدتها:

وعادت ندين ونشرت تغريدة أخرى البارحة تداولتها الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وجاء فيها:”من هذه اللحظة من المشفى أخدت قرار: سوف أترك البلد وأعيش بأمان ببلد تاني يحترم شعبه أحسن ما أبقى ببلد يحكمه زعران وموت. تنقبروا انتوا تحت التراب، بعدها سنعود إلى وطننا، وغير ذلك ليس هناك داع للكلام، وشكراً”.

​وأشارت نادين نجيم إلى أنها تعرضت لإصابات بالغة بسبب الانفجار، وأرفقت ذلك بمقطع فيديو يظهر حجم الدمار الذي تعرض له منزلها بسبب التفجير.