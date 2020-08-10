تراند اليوم : محمد عساف ساب لينا الفيشاوي واتجوز ريم العودة .. بالفيديو

احتفل الفنان الفلسطيني محمد عساف بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى تدعى ريم عودة، فى حفل صغير اقتصر على حضور الأقارب والأصدقاء.

فبعد فسخ خطوبته من الاعلاميه الفلسطينيه لينا الفيشاوي بعدة اشهر ااحتفل الفنان الفلسطيني، محمد عساف، بحفل زواجه، بفتاة من خارج الوسط الفني.

وتناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خبر زواج عساف، أمس الأحد، من الفتاة ريم عودة، في حفل أقيم في مدينة دبي، مقتصراً الحضور على الأهل والأقارب.

وكتب الفنان قاسم النجار عبر حسابه على موقع (فيسبوك): “وأخيراً خبر حلو بال 2020، أبارك لصديقي وأخي محمد عساف، بمناسبة زواجه، بارك الله لكما، وجمع بينكما على الخير والسعادة”.

ونشرت عودة، مقطع من الحفل عبر صفحتها على موقع (انستجرام)، تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر، أن عساف كان مخطوباً من الإعلامية الفلسطينية لينا القيشاوي، إلا أن علاقتهما لم تدم طويلاً، قبل أن يعلنا فسخ الخطوبة.