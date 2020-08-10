تراند اليوم : باركوله .. محمد عساف يفاجيء جمهوره بحفل زفافه – فيديو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى انستجرام عددا من مقاطع الفيديو لحفل زفاف محمد عساف نجم اراب ايدول الموسم الثاني.

واقيم الحفل في احد الفنادق الكبرى بدبي واقتصر علي الاهل والاصدقاء والمقربين بسبب الظروف التي يمر بها العالم الفترة الحالية.

اما عن جنسية الفتاة فهي من غزة ووالدتها من الدنمارك.

الخبر صدم الجمهور خاصةً أنه جاء من دون سابق إنذار بوجود خطوبة أو علاقة حب يعيشها محبوب العرب.

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ورقص العروسان على انغام مهرجان بنت الجيران.