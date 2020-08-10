تراند اليوم : باركوله .. محمد عساف يفاجيء جمهوره بحفل زفافه – فيديو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى انستجرام عددا من مقاطع الفيديو لحفل زفاف محمد عساف نجم اراب ايدول الموسم الثاني.
واقيم الحفل في احد الفنادق الكبرى بدبي واقتصر علي الاهل والاصدقاء والمقربين بسبب الظروف التي يمر بها العالم الفترة الحالية.
اما عن جنسية الفتاة فهي من غزة ووالدتها من الدنمارك.
الخبر صدم الجمهور خاصةً أنه جاء من دون سابق إنذار بوجود خطوبة أو علاقة حب يعيشها محبوب العرب.
ورقص العروسان على انغام مهرجان بنت الجيران.
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الف الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله محمد لوولللللي😭💃🏻💃🏻💃🏻 *فرحه محمد 😭♥️♥️💃🏻* باركوله باركوله ربي بارك ربي زيده 💃🏻💃🏻 عريسنا الليه عيده 💃🏻💃🏻 عريسنا جكليته 💃🏻 وحمودي يا جكليته 😂♥️ هلاهل الفرحح 💃🏻💃🏻 تحمست يا جماعه معلش 🌝 واخيراااا اتزوج كنت متحمسه لعرسه كتير ولو ما شفنا شي بس معلش يعني 🙂❤️ بلرفاه والبنين ❤️ زواجه الدهر أטּ شاء الله وان شاء الله نشوف ولد ولادك 🥰 مدري واَلـلۿ كيف اعبر 😂 بس شعور الام ب زواج ابنها وانتو تخيلوا 😂♥️ وهاردلك صبايا 🌝❤️ @mohammedassaf89 #محمد_عساف #زواج_محمد_عساف