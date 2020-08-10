- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "زايد للثقافة الإسلامية" تقدم 324 استشارة اجتماعية للمهتدين الجدد والان مع التفاصيل
الإثنين 10 أغسطس 2020
تلقّت خدمة "الاستشارات الاجتماعية" التي تقدّمها دار زايد للثقافة الإسلامية في الإمارات، 324 طلباً من المتعاملين خلال النصف الأول من عام 2020.
وتستهدف الخدمة المهتدين الجدد المسجلين في الدار، وتهدف إلى تقديم اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ لهم ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وجرى تقديم 101 استشارة في فرع الدار بأبوظبي و138 استشارة بفرع عجمان و85 استشارة بالمركز الرئيسي بالعين، وبلغت نسبة الرضا العام عن الاستشارات الاجتماعية 95.5% خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقالت الدكتورة نضال محمد الطنيجي، المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية، إنَّ خدمة الاستشارة الاجتماعية لها أثر كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدار.
وأضافت أن من أبرز تلك الأهداف دمج المهتدين الجدد في المجتمع المحيط، وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتوفير البيئة الملائمة للتخفيف من الضغوطات النفسية التي قد تمر عليهم وتتضمن المشكلات الزوجية والمشاكل السلوكية والاجتماعية والوظيفية إلى جانب المشاكل الثقافية.
وأشارت إلى أن الدار تعمل على إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلات من خلال خدمة الاستشارة الاجتماعية والبرامج التوعوية على أيدي أخصائيين اجتماعيين من ذوي الخبرة والمعرفة الواسعة مكلفين بالاستماع لمشاكل المهتدين الجدد والتعامل مع الطلبات مراعين السرية والخصوصية لهذه الحالات ودراسة حالتهم وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي يواجهونها.
وأوضحت الطنيجي أن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كان له تأثير سلبي على الحالة النفسية للمهتدين الجدد تنوعت بين القلق والحزن وخيبة الأمل والغضب، "وكان لا بد علينا في دار زايد للثقافة الإسلامية من التخفيف من هذه المشاكل من خلال البرامج التوعوية التي تم تقديمها عبر برامج التواصل الالكترونية والمحاضرات والورش الافتراضية التي جاءت بلغات مختلفة".
ووفرت الدار كذلك سلالاً غذائية لعدد من الأسر المتعففة والمحتاجة من المهتدين الجدد والمتضررة من أزمة كورونا، بهدف بناء مجتمع تسوده قيم التسامح والمشاركة والتضامن، مع تعزيز مشاعر الانتماء للمجتمع والهوية الوطنية.
ولفتت الطنيجي إلى أنَّ خدمة الاستشارة الاجتماعية أصبحت متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتشكل بذلك إضافة نوعية تتيح للمتعاملين الحصول على الاستشارات بطريقة سهلة وميسرة باستخدام تقنيات الاتصال المتطورة، بكل خصوصية وسرية تامة، وذلك في إطار تطوير خدمات متكاملة.
ويمكن الحصول على الخدمة عبر تطبيق المحادثة الفوري "واتساب" من خلال الأرقام التالية 037089915، 026995633، 067145745 والحصول على استشارة فورية، اجتماعية، سلوكية، وظيفية أو الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر "زايد للثقافة الإسلامية" تقدم 324 استشارة اجتماعية للمهتدين الجدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.