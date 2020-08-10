طوني موسى.. موهبة استثنائية بدأت من المسرح وانتهت بكورونا

ترك الفنان السوري طوني موسى بصمة شديدة الوضوح في الدراما العربية، حيث لم يتعامل مع الفن باعتباره بابا للرزق وكان شديد الحرص على الاختيار والانتقاء، لذا أصاب خبر رحيله عن الحياة كل محبيه بالحزن.



بدأ طوني موسى مسيرته الفنية عام 1974، وتنبأ له كل النقاد في هذا الوقت بأن يتوهج ويتألق على شاشة التليفزيون والسينما بسبب موهبته الفطرية وقدرته على الانتقال من شخصية لأخرى دون عناء.

لم يعتمد موسى على موهبته فقط، وشارك في العديد من الدورات التى تساهم في الارتقاء بأدوات الممثل لإيمانه بأن الدراسة تضاعف من حجم الموهبة، وعلى خشبة المسرح رسم خطواته الأولى واستطاع من خلالها العبور للجمهور.

ومن أبرز العروض المسرحية التى قدمها في هذه المرحلة "الرجل الذي ضحك على الملائكة" و"مات وما تاب" و"انكسر الحيط".





سطوع موسى على خشبة المسرح أهله للعمل بالدراما التليفزيونية والإذاعية، وساعدته ملامحه على الانتقال بين الأدوار الشريرة والطيبة برشاقة يحسد عليها.

وقدم موسى في الإذاعة 4 أعمال هي "حكاية لها بداية ما لها نهاية"، و"قصة حب"، و"حكم العدالة، ظواهر مدهشة".

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ويصل عدد أعماله في التليفزيون إلى 21 مسلسلا أبرزها "باب الحارة"، و"عندما تغيب الزوجات"، و"وداعا زمن الصمت".

وعمل موسى في السينما وشارك في بطولة مجموعة من الأفلام مثل "الفخ" و"عشاق".





نجاح موسى في حياته المهنية لم يشغله عن تكوين أسرة وعائلة، إذ تزوج وأنجب 5 أبناء وكان يعتبرهم ثروته الحقيقية في الحياة.

وشاءت الأقدار أن يستعمر فيروس كورونا جسد الرجل، وأن يفقده الإحساس بالحياة ويجبره على البقاء في غرفة معزولا عن أولاده وجمهوره العريض، فلم يتحمل حصار كورونا وأعلن استسلامه في صباح 10 أغسطس/ آب 2020، تاركا خلفه أعمالا متميزة وسمعة طيبة.





ونعاه الفنان باسم ياخور عبر حسابه على أنستقرام بكلمات مؤثرة قائلا: "طوني موسى وداعا.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. يا لطيف قديش ودعنا احباب وأصدقاء بهالسنة يارب دخيلك اتلطف فينا جميعا وبكل أهلنا واخوتنا في سوريا وفي كل مكان".



