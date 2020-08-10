وزيرة العدل اللبنانية تتقدم باستقالتها من الحكومة المزيد

تقدمت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، اليوم الإثنين، باستقالتها من الحكومة على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي خلف أكثر من 185 قتيلا ونحو 6 آلاف جريح منتصف الأسبوع الماضي.

استقالة نجم رفعت عدد الوزراء المنسحبين من حكومة رئيس الوزراء حسان دياب منذ الثلاثاء الأسود إلى 3 فيما يدرس وزراء آخرون اتخاذ خطوة مماثلة.

وأرجعت نجم في بيان استقالتها للانفجار الهائل الذي شهده لبنان ووصف بـ"هيروشيما بيروت".

وسلّمت نجم نص استقالتها الى رئيس الحكومة، وفق ما أكد مصدر في وزارة العدل لفرانس برس.

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وكان وزير البيئة دميانوس قطار ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد استقالا خلال اليومين الماضيين على خلفية غضب شعبي عارم يطالب بإسقاط كل التركيبة السياسية في البلاد.

ومن المقر أن يجتمع دياب بوزرائه عند الثالثة من بعد ظهر اليوم بتوقيت المحلي، للبحث في انفجار المرفأ، وسط أنباء عن احتمال إعلان الاستقالة، بعد أن رشحت معلومات بشأن تحرك برلماني لطرح الثقة من الحكومة المدعومة من حزب الله.

وأمس الأحد، عقد دياب اجتماعات منفصلة مع وزراء أعلنوا نيتهم الاستقالة على خلفية انفجار بيروت في محاولة لإقناعهم بالتراجع عن الخطوة مطالبا بمهلة لتنسيق تحرك مشترك.



وينص الدستور اللبناني على أنه إذا استقال أكثر من ثلث عدد الوزراء تعتبر الحكومة مستقيلة، وهو ما يعني إسقاط الحكومة باستقالة 8 وزراء.