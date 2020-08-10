شكرا لقرائتكم خبر عن نيك جوناس يحمل بريانكا شوبرا اثناء تأدية تمارينه الرياضية. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الثنائي بريانكا شوبرا وزوجها الممثل نيك جوناس يعيشا في غاية السعادة خلال الفترة الحالية، حيث دوماً ما تنشر الممثلة الهندية لهما عدة صور وفيديوهات تشارك بها متابعيهما عبر السوشيال ميديا، مثلما حصل مؤخراً مع أحدث صورة لهما ظهر خلالها الثنائي معاً حيث كانت بريانكا تعتلي ظهر جوناس اثناء قيامها ببعض التمارين، كما علقت على الصورة بالتأكيد على أن هذا الأمر هو المفضل لديها.



بريانكا شوبرا على ظهر زوجها

وكانت نشرت النجمة بريانكا شوبرا أحدث صورة لها على موقع انستجرام مع والدتها، حيث هنأتها من خلال الصورة بمناسبة عيد ميلادها، وكتبت : " عيد سعيد امي .. شكرا لكِ على كرمك الدائم وسخائك.. أنا سعيدة جدا لكونك هنا ويمكننا أن نحتفل اليوم معا.. أحبك كثيرا".

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كما سبق وشاركت النجمة العالمية بريانكا شوبرا جمهورها بصور لها فى أول مرة تخرج بها من منزلها بعد شهرين من الحجر المنزلى التي أتبعته خوفا من انتقال عدوي فيروس كورونا، حيث ظهرت وهي ترتدي كمامة قماشية مميزة، وعلقت علي الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :" أول خروج منذ شهرين".

وكانت النجمة الهندية بيريانكا شوبرا قد دعت جمهورها ومتابعيها إلى الابتعاد عن المصافحة بالأيدى لتجنب انتقال عدوى فيروس كورونا، مطالبة بالرجوع إلى المصافحة الهندية التقليدية، حيث نشرت عبر حسابها بموقع "تويتر" فيديو لمجموعة صور لها تقوم بالمصافحة الهندية، معلقة عليها "الأمر كله يتعلق بـ(ناماستى) طريقة قديمة لكنها الأفضل لتحية الناس فى ظل ما يمر به العالم، يرجى من الجميع البقاء فى أمان".