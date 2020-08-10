شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يحتفل بفوز الأهلى على إنبى بصورة مع الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم أمير كرارة عن أهلاويته الشديدة مؤخراً حينما ساند فريقه من أرض ملعب استاد القاهرة خلال مبارة الأهلي وإنبى التي انتهت بفوز المارد الأحمر بالأمس بهدفين نظيفين، ونشر الفنان من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه علي موقع انستجرام نشر أكثر من صورة التقطها بالأمس داخل استاد القاهرة، أبرزها صورته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.



كرارة والخطيب

وحقق فريق الأهلي فوزاً ثميناً على إنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز..سجل محمد هاني هدف الأهلي الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، وشهدت المباراة حضور مجلسي الأهلي وانبي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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كرارة

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 52 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلته نحو الحفاظ على لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه ، فيما يتوقف رصيد إنبي عند 25 نقطة ويبقي في المركز السابع.