شكرا لقرائتكم خبر عن تكسير أسنان ويل سميث على يد جيسون ديرولو.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع النجم العالمي جيسون ديرولو في ورطة كبيرة مع واحد من أهم و أشهر نجوم هوليوود وهو ويل سميث حيث تجمع الثنائى صداقه قوية منذ عدة سنوات، فقد فاجأ ديرولو البالغ من العمر ( 30 عام ) محبيه و معجبيه بنشر مقطع فيديو قصير علي حسابة الخاص في تطبيق " تيك توك " وصفحته على "إنستجرام" أمس الأحد .





وظهر بمقطع الفيديو وهو يمسك مضرب الجولف و بدأ في تحريكه بسرعة كبيرة بينما كان يستعد ويل لمساعدته إلا أن ديرولو تحرك مبكرا ليصطدم مضرب الجولف بفم ويل سميث مما أدى إلى كسر بعض أسنان ويل الامامية على الفور ، و ظهر وهو يقف خلف سميث و يشعر بحالة من الصدمة .

يذكر أن ويل سميث تصدر عدد كبير من المواقع الفني الشهيرة الفترة الماضية و ذلك بعد اعتراف زوجته جادا بينكت سميث بخيانتها له، وهو ما جعل الزوجين اللذان مازالا يحتفظا باستقرارهما حتي الآن موضع لتركيز وسائل الاعلام الفنية ، كذلك وقع الثنائي ضحية عدد من الشائعات بسبب اعترافها بخيانة سميث .

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