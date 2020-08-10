شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى متذكرا انطلاقته فى الغناء: كنت أؤمن أن الله سيجعلنى أصل لقلوبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد المطرب التونسى صابر الرباعى، ذكريات خطواته الأولى فى عالم الفن والغناء منذ صغره، مؤكدا أنه كان حلما يراوده وشغفاً لا يشعر به، مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم أنه فى هذا السن أن الحلم سوف یتحقق بفضل الله ثم فضل الجمهور، لكنه كان مؤمنا أن الله سوف يجعله قادراً على الوصول بصوتى لقلوبكم، ونشر الرباعى، عبر حسابه على انستجرام، صورة قديمة له خلال فترة طفولته وهو يغنى، صحبها بتعليق: "لطالما كنت عاشِقاً للفن والغناء منذ الصغر.. كان هناك حلماً یراودنى وشغفاً لا أشعر به إلا عند وقوفى میكروفون، لم أكن أعلم فى هذا السن أن الحلم سوف یتحقق بفضل الله ثم فضلكم، ولكننى كنت أومن دايما أن الله سوف یجعلنى قادراً على الوصول بصوتى لقلوبكم".





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من ناحية أخرى يتعاون النجم صابر الرباعى مع الشاعر وليد غزالى، فى أغنية سينجل جديدة بعنوان "ورحمة قلبى"، ألحان مدين وتوزيع كريم عبد الوهاب، ويقدم الرباعى الأغنية باللهجة المصرية وتحمل طابع دراما شعبي، وقال مؤلف الأغنية وليد غزالى لـ"الخليج 365"، صابر الرباعى يقدم هذه الأغنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها، بعد انتهاء أزمة كورونا.

وطرح صابر الرباعى مؤخرا كليب بعنوان "ليلة فى العمر"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع الموسيقى عمر صباغ، من إخراج وليد ناصيف.

كما شارك صابر الرباعى مؤخرا فى أوبريت "أنت أقوى" مع الكينج محمد منير، ونجم الجيل تامر حسنى، والديفا سميرة سعيد، والنجم وائل جسار، والنجمة كارول سماحة، ومن كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.