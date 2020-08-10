شكرا لقرائتكم خبر عن أمل حجازى تتعرض لهجوم من محبى إليسا بعد انتقادها مؤخراً.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة كبيرة من الغليان مرفأ بيروت خلال الأيام الماضية سواء بين العامة من الشعب اللبناني أو مشاهيره ممن باتوا يتخذون حساباتهم على السوشيال ميديا منابر للهجوم على من يرونه متسبب في كل ما حدث، ولكن تطور الأمر مؤخراً حينما وصل إلى حالة من الهجوم المتبادل بين عدد من جمهور اليسا والفنانة أمل حجازي بسبب تغريدة رأى جمهور الأولى أنها تتضمن هجوماً على نجمتهم.

الحكاية بدأت حينما كتبت أمل حجازي تغريدة تعليقاً على الوضع الحالي في لبنان أشارت فيها لفنانة دون كتابة اسمها بقولها على تويتر : "في فنانة منزلة صورة زعماء بدها تسقطهم وناسية صورة زعيمها يلي راعي الدبح والتفجير بلبنان لاء يا ست منقبل منك هيك".





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وما إن انتهت من تلك التغريدة حتي انهال عليها هجوم كبير من قبل محبي إليسا مؤكدين أن أمل تهاجمها بسبب موقف الأخيرة الدائم ومساندتها لحزب القوات اللبناني الذى يترأسه سمير جعجع وهو من أقرب وأحب السياسيين اللبنانيين لقلب إليسا، وذلك رغم عدم كتابة حجازي اسم اليسا صراحة، كما هوجمت لأن أمل لم تهاجم مرة واحدة حسن نصر الله، كما وجه لها البعض رسائل من عينة أن كلامها لا يليق بشخصية ملتزمة وفنانة لا ينبغي منها توجيه السباب لغيرها.







