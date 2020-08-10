شكرا لقرائتكم خبر عن صرصرة فوق النيل يجمع مصطفى خاطر وهنا الزاهد بتوقيع آل دياب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من النشاط السينمائي يعيشها نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، حيث يصور حالياً عدة أفلام سينمائية، كما أنه انتهى من فيلمين آخرين، ويبدأ خاطر حالياً التحضيرات والاستعدادت لفيلمه الجديد "صرصرة فوق النيل"، وهو من نوعية أفلام الكوميديا، المقرر طرحها خلال صيف 2021، والعمل من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراح خالد دياب.

وقال خاطر لـ"الخليج 365" أنه بصدد البدء في تصوير الفيلم، مشيراً إلى أن الشركة المنتجة للعمل تجرى إبرام باقى التعاقدات مع الفنانين المقرر أن يشاركوا في الفيلم، لافتاً إلى أن الفنانة هنا الزاهد تشارك في بطولة الفيلم حيث تقدم شخصية البطلة النسائية في الأحداث.

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وأوضح خاطر، أنه سوف يبدأ تصوير الفيلم خلال أوائل الشهر المقبل، حتى يتمكن من الانتهاء من تصوير جزء كبير من فيلمه الجديد "ثانية واحدة" الذى تشاركه بطولته الفنانة دينا الشربينى، المقرر طرحه في دور العرض العام المقبل على أقصى تقدير.

يشار إلى أن مصطفى خاطر، ينتظر عرض فيلم "الصندوق الأسود" مع النجمة منى زكى ومحمد فراج، وإخراج محمود كامل، كما ينتظر عرض فيلم "العارف" مع النجمين أحمد عز وأحمد فهمى، وإراج أحمد علاء ، وإنتاج سينرجى فيلمز.