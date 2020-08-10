شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "أفغانستان لماذا؟" قصة فيلم سعاد حسنى الممنوع من العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت بعض الصفحات على موقع "تويتر" صوراً للنجمة الراحلة سعاد حسنى من فيلم أفغانستان لماذا؟ الذى لم ير النور حتى الآن، وهو فيلم مغربى شارك في بطولته الفنان المصرى عبد الله غيث ومن إخراج عبد الله المصباحي، جسدت فيه السندريلا دور فتاة أفغانية أما غيث فقدم دور أستاذ جامعي وعالم دين ومفكر قبل أن تنفجر الخلافات داخل المجتمع الأفغاني نفسه.

وكان من المفترض أن تكون مدة عرض الفيلم 3 ساعات، وبالفعل تم إنجاز 70% من المشاهد، ولم يتبق إلا مشاهد المعارك التي تعتمد على السلاح الثقيل والدبابات وشاحنات الجيش.

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ولمعرفة سبب عدم استكمال باقي مشاهد الفيلم شاهد الفيديو التالى..