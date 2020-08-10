شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين لوالدها الفنان القدير: ربنا يخليك لينا ويديك الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين، على الدعاء لوالدها الفنان القدير محمود ياسين، أن يمتعه الله بالصحة والعافية، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام، صورة لها فى طفولتها مع والدها الفنان الكبير، صحبتها بتعليق: "أبويا حبيبى.. ربنا يخليك لينا ولكل محبينك ويديك الصحة والعافية يارب".





كانت النجمة الكبيرة شهيرة، قالت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن زوجها الفنان الكبير محمود ياسين لا يستطيع حاليا المشاركة فى أى عمل فنى، خاصة أن معظم صناع الأعمال الفنية حاليا يصورون ما يقرب من 18 ساعة يوميا وأكثر، معلقة: "هذا لم يكن يحدث أيام جيلنا وكنا بنصور 8 ساعات فقط".

وكشفت الفنانة القديرة شهيرة عن الحالة الصحية لزوجها الفنان القدير محمود ياسين، قائلة إنه بخير ويتمتع بصحة جيدة و"زى الفل كمان"، على حد وصفها، و"نشكر ربنا على كل حال"، مضيفة: "الحمد لله أن حالته ثابتة على كدة، وما ينشر عن تدهور صحته ما هى إلا شائعات لا أساس لها من الصحة".

Advertisements





وقدم الفنان محمود ياسين للدراما والسينما العديد من الأعمال الفنية الباقية، أشهرها الرصاصة لاتزال فى جيبى، والجزيرة الجزء الأول وغيرها من عشرات الأعمال.

يذكر أن آخر عمل لمحمود ياسين كان فيلم "جدو حبيبى"، الذى شارك فى بطولته مع أحمد فهمى وبشرى ولبنى عبد العزيز، وتم عرضه عام 2012.

ولد محمود ياسين بمدينة بورسعيد، وتخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومى قبلها بعام.