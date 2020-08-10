شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات زمان والصحافة..مديحة يسرى ذكية وخبيرة فى الحديث عن الحب والزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت العلاقة قوية بين نجوم زمان الصحافة وكان نجوم الزمن الجميل يحرصون على أن تنقل الصحافة أخبارهم وأن تكون لهم علاقات صداقة بالكتاب والصحفيين، حتى أنهم كانوا يكتبون مقالات بالصجف والمجلات وكثيرا ما ينشرون مذكراتهم بها.

وكان لكل نجم طريقة فى التعامل مع الصحافة والصحفيين، وفى إدارة الحوارات الصحفية يعرفها من يتعاملون معهم، وكان الكاتب الصحفى فوميل لبيب من الصحفيين الذين أجروا العديد من الحوارات مع نجوم الزمن الجميل، وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1961 كتب فوميل لبيب عن لزمات وعادات وطرق عدد من نجمات الزمن الجميل فى التعامل مع الصحافة والصحفيين وفى إدارة الحوارات الصجفية، تحت عنوان :" لكل فنان لزمة"

وكان من بين النجمات اللاتى تحدث عنهن الكاتب الصحفى فوميل لبيب سمراء النيل الفنانة الكبيرة مديحة يسرى التى وصفها بأنها سيدة مجتمع وبروتوكول واتيكيت ورسميات ، وقال عنها :"تلقاك بوجه باسم، وبسمة مرسومة بمقدار، فإذا تجاوبت روحها معك واطمأنت إليك انفردت قليلاً"

Advertisements

وتابع :" ستجد فى مديحة يسرى سيدة من أذكى السيدات حديثاً، ومن أعمقهن فهماً للأسئلة وما وراء الأسئلة، وقد توحى لك بسؤال تجيب هى عليه دون أن تشعر"

وأضاف لبيب :" إذا كنت صحفياً ناشئاً فإنها تفتح أمامك سبيل ً لحوار أكثر نجاحاً مما تتصور، ونصيحتى إليك أن تحدثها فى الحب والزواج فإن لها فيهما أراء قيمة"

وأكد الكاتب الصحفى فوميل لبيب أن سيدة الصالونات السمراء الأنيقة مديحة يسرى لا يمكن أن تنزلق بكلمة غير مناسبة أو ان تهاجم أحداً.