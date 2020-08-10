جورجينا رودريجيز تداوي أحزان رونالدو برحلة استجمام.. صور

رنا صلاح الدين - ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، برفقة صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، في رحلة استجمام، للخروج سريعا من أحزان مغادرة فريقه دوري أبطال أوروبا على يد فريق ليون الفرنسي.

جورجينا رودريجيز، نشرت صورة مع كريستيانو رونالدو، أثناء قضاء العطلة معا، حيث يظهر رونالدو في الصورة مستلقيا مع جورجينا على اليخت في عرض البحر، وأرفقت الصورة بإشارة القلب والحرف الأول من اسميهما.

جورجينا رودريجيز

رونالدو يقضي عطلته بعد خروج فريقه يوفنتوس، من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، على يد ضيفه ليون الفرنسي، رغم تسجيل النجم البرتغالي هدفين للفريق الإيطالي (2-1)، في مباراة الإياب، يوم الجمعة الماضي.

Advertisements

جورجينا رودريجيز

ليون كان قد تفوق على يوفنتوس بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعد فوز الفريق الفرنسي بهدف وحيد، في لقاء الذهاب، مستفيدا من الهدف المسجل على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

جورجينا رودريجيز

جورجينا رودريجيز

جورجينا رودريجيز