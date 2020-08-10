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رنا صلاح الدين - تعد نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا، من أكثر اللاعبات جماهيرية ومتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لجمالها وأناقتها الدائمة خلال المناسبات الرياضية وغير الرياضية.
ماريا شارابوفا، نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لحصة تدريبية جديدة لها في الملاكمة مع مدرب على شاطئ البحر.. وعلقت شارابوفا على الفيديو، قائلة: "أول (Reel) في حياتي، وبالتأكيد ليس الأخير، لأنني بحاجة إلى مزيد من التدريب".
ماريا شارابوفا
و"Reels"- هي خدمة جديدة لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة، مماثلة لخدمة "TikTok"، التي أطلقها تطبيق "إنستجرام" مؤخرا.
ماريا شارابوفا
يذكر أن ماريا شارابوفا، البالغة من العمر 33 عاما، أعلنت وضع حد لمسيرتها الاحترافية في ملاعب التنس، في فبراير عام 2020.
ماريا شارابوفا
ماريا شارابوفا
ماريا شارابوفا
ماريا شارابوفا
كانت هذه تفاصيل خبر الحسناء ماريا شارابوفا تلجأ إلى العنف مجددا.. صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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