دوا ليبا تحقق 3 أرقام قياسية على Spotify

متابعة بتجــــــــــرد: استطاعت النجمة العالمية دوا ليبا تحقيق انجاز جديد ومهم من خلال ألبومها الغنائي الجديد “Future Nostalgia” بتسجيلها ثلاثة أرقام قياسية عالمية على Spotify خلال الأسبوع الأول من إصداره.
حيث نال الألبوم الأكثر متابعة في يوم واحد لفنانة بريطانية عالميًا، والألبوم الأكثر متابعة أيضًا في اليوم الأول لفنانة بريطانية داخل المملكة المتحدة، وأخيرًا، حاز الألبوم الأكثر متابعة لمغنية انكليزية في الولايات المتحدة.
كما نجح ألبوم “Future Nostalgia” في تحقيق أكثر من 21.7 مليون بث عبر عمليات تشغيل الصوت والفيديو في أسبوعه الأول.
يذكر أن دوا ليبا ذات الـ 24 عامًا طرحت ثلاث أغنيات سنغل من ألبومها الغنائي الجديد في مارس الماضي.
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