أسرار عايدة رياض.. المرض الخطير والثمن الغالي مقابل الفن وقصة طلاقها

بدأت الفنانة المصرية عايدة رياض مشوارها الفني كراقصة فنون شعبية جابت مع فرقتها دولاً عدة في سن صغيرة منها ألمانيا الشرقية (وقتها) وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا والمجر وروسيا، قبل أن تنتقل إلى مجال التمثيل.

وقالت عايدة رياض في حوارٍ مع مجلة "المجلة" أنها قدَّمت استعراضات أمام عدد من كبار الشخصيات منهم جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل أنور السادات.

وأشارت إلى أنها شاركت في حفلة كبيرة "لا تنساها" حضرها وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر مع الرئيس السادات، ورقصت فيها الفنانة نجوى فؤاد.

وعن فترة مرضها قالت: "كانت محطة صعبة للغاية في حياتي خصوصاً مع إصراري على التكتم عليه والحرص على أن لا يعرف أحد به حتى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لم يكن يعرف وظل الموضوع سراً نحو 4 سنوات حتى كشفته الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها منذ عامين، بعد استضافتها لي وإصرارها على معرفة سبب غيابي وابتعادي عن الأضواء لمدة طويلة".





وعلى الرغم من انزعاجها من الحديث بشأن قضية الآداب الشهيرة التي ورد اسمها فيها، نفت عايدة رياض أن يكون لهذا الموضوع علاقة بطلاقها من محرم فؤاد.

وأوضحت: "ظلمني الناس، لكن القضاء أنصفني، ولم يكن لهذا الموضوع علاقة بطلاقي من محرم فؤاد، بل بالعكس لقد وقف بجانبي وشد من أزري ودافع عني لأنه كان متأكداً من براءتي".

وأضافت: "للأسف كثير من الناس ممن لا يجدون ما يكتبونه، فيلجأون لتأليف أي حكاية أو شائعة حتى لو انطوت على ظلم للآخرين".

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وتابعت: "لقد كنت بصحبة زوجي في ذلك اليوم الذي وقعت فيه أحداث القضية، وكان سبب المشكلة وجود 100 دولار مزورة مع إحدى السيدات وزعمت أنها حصلت عليها مني، ولما ذهبنا للشرطة أنا ومحرم فؤاد انفعل جدا وتحدث بعصبية وصاح في الجميع دفاعاً عني، والحمد لله أن ظهر الحق وتبينت براءتي، ومن يريد التأكد عليه أن يذهب للداخلية ويقلب في أوراق القضية بنفسه".

واعتبرت حرمانها من الأمومة "أكبر ثمن دفعته" لتحقيق أحلامها في العمل الفني، مضيفة: "كنت أتمنى أن يكون لي ولد أو بنت لكن أولاد إخوتي عوضوني عن هذا الحرمان وهم دائما حولي".

وعن شائعة زواجها من الفنان أحمد بدير، قالت: "شائعة من الشائعات الكثيرة التي طاردتني، فالفنان أحمد بدير زميل وأخ، وربنا يحفظه لأسرته وأولاده، ولكن تكرار عملنا معاً كان سبباً لهذه الشائعة، لأن الناس اعتادوا على الربط بين عمل فنانين معاً بشكل متكرر وبين زواجهم، كما أنني لم أتزوّج بعد محرم فؤاد لا من الوسط الفني ولا من خارجه، فقد كان هو زوجي الأول والأخير".





أما عن أغرب شائعة تعرّضت لها على مواقع التواصل الاجتماعي، فروت: "فوجئت بمَن يخبرني بانتشار صور لي وأنا أؤدي العمرة، وأقف بجوار الكعبة، وأن الناس كانوا يهنئونني وأني وجهت الشكر لهم، واندهشت للغاية من هذه الشائعة، فأنا ليس لدي أي حساب على فيسبوك أو غيره من مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنني مسيحية، فكيف أؤدي العمرة والصلاة في الكعبة، ولا أعرف الهدف من وراء نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة سوى الفرقعة وهي مسألة واضحة بشكل صارخ".

شاركت عايدة رياض خلال مشوارها الفني في العديد من الأعمال الشهيرة منها "المال والبنون"، و"عائلة الحاج متولي"، و"هوانم جاردن سيتي"، و"ليالي الحلمية"، ومؤخراً في مسلسل "الأسطورة" مع محمد رمضان، و"الفتوة" مع ياسر جلال.



