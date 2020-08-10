السيدة فيروز…. بخير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول وفاة السيدة فيروز، إلا ان ابنتها المخرجة ريما الرحباني وضعت حدًا لهذه الإشاعات من خلال تعليق عبر حسابها على موقع فايسبوك.

وقالت “الرحباني”: “لمُطلقي الإشاعات اللي بيضل عندن رغبة ونفْسْ ووَقت بكل الظروف مهما كانت سوداء أن يفَبِركوا الخَبر ذاته! وكأنو هوّي رغَبات أكتر ما هوّي مُجرّد إشاعات! إقتراح.. ما رأيكم بما أنكم هلقد فاضيين ورايقين، تتسلّوا بهالوقائع الحقيقيّة .. بَدَل ما تضلّوا تموّتونا باطلاً وزَهق بالإشاعات الرخيصة متلكُن؟”

وهذه ليست المرة الاولى التي تظهر فيها مثل هذه الإشاعات حول وفاة السيدة فيروز فقد تكرر هذا الموضوع في السنوات الأخيرة الماضية بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر ظهور للسيدة فيروز في زمن الفصح المجيد في نيسان 2020، حيث أطلت لتوجه رسالة الى كل العالم تحت عنوان ” إلهي يُنير ظلمتي” وظهرت فيروز بعد غياب في فيديو، نُشر على الحسابات الرسمية الخاصة بها على مواقع التواصل، وظهرت جالسة تصلّي من أجل العالم في هذا الزمن الصعب.