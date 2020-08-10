والد نجم كبير ورحل عن عمر يناهز 40 عاما.. معلومات عن الفنان سمير ولي الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

يحل اليوم ١٠ أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان الكبير سمير ولي الدين، والد الفنان الراحل علاء ولي الدين.

ونرصد لكم معلومات عن الفنان الراحل، في التقرير التالي :

_ ولد يوم 10 أغسطس 1938، بمركز بني مزار بمحافظة المنيا.

_ عمل في التمثيل رغم معارضة والده المدرس الأزهرى.

- لديه ٣ أبناء هم: "خالد - معتز - والفنان الراحل علاء ولي الدين".

_ اكتشفه عبدالرحمن الخميسي وضمه إلى فرقته.

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_ تولى منصب مدير عام لملاهي القاهرة.

- اشتهر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وكانت بدايته الحقيقية هى مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" عام 1976.

_ قدم أدوارا صغيرة في السينما والمسرح والتليفزيون في أواخر الستينات وأوائل السبعينات.

_ شارك مع الفنان الكبير عادل إمام، في عدد من الأعمال، وأشهر أدواره "الشاويش حسين" فى مسرحية "شاهد ما شافش حاجة".

_ من أهم أعماله في التليفزيون "نجفة بولاق" ، "هارب من الأيام"، وفي المسرح "أصل وصورة" و "زيارة عراقية" و" شفيقة القطبية" و"درب العوالم" ، وفي السينما "مغامرون حول العالم" و"شقة وعروسة يارب".

_ من أبرز أعماله، "مدرسة المشاغبين"، "البحث عن فضيحة"، وغيرها.

_ رحل عن عالمنا في 4 أغسطس 1978، عن عمر يناهز 40 عاما.