محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
يحل اليوم ١٠ أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان الكبير سمير ولي الدين، والد الفنان الراحل علاء ولي الدين.
ونرصد لكم معلومات عن الفنان الراحل، في التقرير التالي :
_ ولد يوم 10 أغسطس 1938، بمركز بني مزار بمحافظة المنيا.
_ عمل في التمثيل رغم معارضة والده المدرس الأزهرى.
- لديه ٣ أبناء هم: "خالد - معتز - والفنان الراحل علاء ولي الدين".
_ اكتشفه عبدالرحمن الخميسي وضمه إلى فرقته.
_ تولى منصب مدير عام لملاهي القاهرة.
- اشتهر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وكانت بدايته الحقيقية هى مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" عام 1976.
_ قدم أدوارا صغيرة في السينما والمسرح والتليفزيون في أواخر الستينات وأوائل السبعينات.
_ شارك مع الفنان الكبير عادل إمام، في عدد من الأعمال، وأشهر أدواره "الشاويش حسين" فى مسرحية "شاهد ما شافش حاجة".
_ من أهم أعماله في التليفزيون "نجفة بولاق" ، "هارب من الأيام"، وفي المسرح "أصل وصورة" و "زيارة عراقية" و" شفيقة القطبية" و"درب العوالم" ، وفي السينما "مغامرون حول العالم" و"شقة وعروسة يارب".
_ من أبرز أعماله، "مدرسة المشاغبين"، "البحث عن فضيحة"، وغيرها.
_ رحل عن عالمنا في 4 أغسطس 1978، عن عمر يناهز 40 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر والد نجم كبير ورحل عن عمر يناهز 40 عاما.. معلومات عن الفنان سمير ولي الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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