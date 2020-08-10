قتل واغتصاب ونصب.. نجوم في ساحات القضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - تبت- بهيرة فودة:

مع بداية عام 2020 تم إصدار عدة أحكام ضد عدد من الفنانين، في قضايا مختلفة، منها، الاتهام في قضية اغتصاب، نفقة، نصب، وغيرها.

في هذا التقرير نعرض لكم أبرز الفنانين الذين صدر ضدهم أحكام:

سما المصري

استمعت المحكمة الاقتصادية، أمس الأحد، لمرافعة أشرف ناجي محامي الفنانة سما المصري خلال نظر استئنافها على حبسها 3 سنوات بقضية التحريض على الدعارة.

وحجزت المحكمة الحكم في الاستئناف على حبسها 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة الشرطية 3 سنوات بتهمة التحريض على الدعارة لجلسة 7 سبتمبر المقبل.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن الفنانة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها سما المصري، نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

محمد وزيري

قرر قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، الأحد، تجديد حبس محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالنصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه.

وأعلنت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، 28 يوليو الماضي، الحكم في قضية إثبات الزواج، التي رفعها الفنان محمد وزيري ليثبت زواجه منها.

وكتبت تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، تعلن فيها خسارة وزيري للقضية لعدم كفاية الأدلة، وعلقت: "محمد وزيري يخسر قضية محكمة الأسرة ويتم رفض دعواه لعدم وجود أصل العقد، وقضت المحكمة بجلسة اليوم ٢٠٢٠/٧/٢٨ بعدم قبول الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة".

عبير بييرس

في 15 يوليو الماضي، قرر قاضي المعارضات بمحكمة البساتين، تجديد حبس الفنانة عبير بيبرس 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بقتل زوجها عمرو سيد إثر مشاجرة بينهما.

وقالت عبير أنه يوم الحادث نشبت مشاجرة مع زوجها بسبب خلافات مالية بينهما "كان مستلف مني فلوس"، إضافة لمشكلات سابقة تتعلق بعلاقته مع زوجته الأولى.

محمد رمضان

قضت محكمة جنح الدقي، الجمعة 17 يوليو الماضي، بحبس الفنان محمد رمضان سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه؛ في اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيء إلى الطيار أشرف أبواليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

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كان المحامي مجدي حلمي، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان؛ لنشره فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبواليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

أحمد الفيشاوي

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي برائته، في قضية نفقة ابنته "لينا"، أمام طليقته هند الحناوي ، في السادس من يوليو الجاري.

ونشر الفيشاوي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"كسبت أهم قضية أمام هند الحناوي بفضل ربنا ومجهود أستاذة سناء لاحظي وأستاذ يوسف الفايز، شكرا".

وكانت محكمة جنح الدقي، قبلت معارضة الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا؛ شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد حبسه سنة.



طارق النهري

قبلت محكمة النقض، السبت 4 يوليو الماضي، الطعن المقدم من الفنان طارق النهري في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وصححت الحكم الصادر بالمؤبد ضده إلى السجن المشدد 15عاما.

وصدر حكم النقض على "النهري" بعد تسليم نفسه لقوات الأمن.

بطرس غالي

في 15 فبراير الماضي قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بمعاقبة الفنان بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف غالي، بالسجن المشدد 30 سنة، وتغريمه 6 ملايين جنيه في قضيتي "تهريب الآثار" المصرية للخارج.

وجاء في القضية الأولى، عاقبت المحكمة بطرس غالي بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 5 ملايين جنيه.

وفي القضية الثانية، عاقبت المحكمة بطرس غالي بالسجن 15 سنة وغرامة مليون جنية.

سعد لمجرد

أعلنت محكمة الاستئناف بباريس، 21 يناير 2020، إعادة فتح قضية الفنان سعد لمجرد بإحالة القضية أمام جنايات المحكمة ذاتها، بتهمة الاغتصاب، حسبما ذكرت قناة "يورو نيوز".

وقال موقع "لو باريزيان" الفرنسي إن محكمة الاستئناف الباريسية ألغت بذلك القرار الصادر عن قاضي التحقيق في أبريل الماضي، مُعيدة تصنيف الواقعة ضمن خانة الاعتداء والعنف الجنسيين، لتقرر بذلك إحالة صاحب أغنية "لمعلم" إلى غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف.