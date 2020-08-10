تراند اليوم : تعليق صادم من حسين الجسمي على أنباء اعتزاله

خرج الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن صمته بعد أنباء قوية ترددت عن اعتزاله الفن بسبب اتهامه بأنه نحس.

وقال الجسمي في تغريدة عبر تويتر: صمتنا احترامًا تربّينا عليه.. نسامح ونحسن الظن كرمًا.. ونتجاهل شموخًا .. جميعكم نحب.

و ألمحت الفنانة سوزان نجم الدين إلى تفكير الفنان حسين الجسمي في الاعتزال مطالبة إياه بالتراجع عن الفكرة.

ونشرت سوزان نجم الدين صورة لحسين الجسمي تكشف عن تفكيره في الاعتزال وعلقت قائلة: حسين الجسمي كلنا نحبك ومن أساءوا لك أساءوا لأنفسهم وأنت أكبر من كل تلك المهاترات.

وكانت أنباء ترددت عن تفكير الجسمي في الاعتزال بسبب اتهامه بأنه “نحس” من رواد التواصل الاجتماعي وبخاصة بعد كتابته تغريدة في لبنان ثم وقوع انفجار بها .