تراند اليوم : صدمة وحزن بعد وفاة إعلامية شهيرة بمصر بأزمة قلبية

حالة من الصدمة والانهيار سيطرت على الوسط الإعلامي المصري خلال الساعات الماضية بعد وفاة إعلامية شهيرة.

سادت حالة من الوجوم بماسبيرو في أعقاب إعلان وفاة الإعلامية رانيا أبو زيد إثر أزمة قلبية .

وقضت الإعلامية الشهيرة إثر ازمة قلبية مفاجئة ولم يتم تحديد التفاصيل التي تخص الصلاة على الجثمان ودفنه .

وكانت الإعلامية الراحلة قد شعرت بآلام مفاجئة وإرهاق واعتذرت عن حضور شيفت الأمس الخاص بإذاعة الأغاني قبل أن يتفاجأ زملاؤوها بوفاتها في اليوم التالي.

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ولا يعرف كثيرون أن رانيا أبو زيد هي شقيقة الإعلامية سميحة أبو زيد التي كانت تعتبر من أشهر مذيعات التلفزيون المصري.

وتوفيت سميحة أبو زيد قبل عامين بعد صراع طويل مع مرض السرطان .

ومن أبرز البرامج التي قدمتها الإعلامية رانيا أبو زيد “صوت مصر”، “أيامنا الحلوة، وغيرها من البرامج.