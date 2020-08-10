لقطة ساحرة لنيمار دا سيلفا في «حديقة الأمراء».. فيديو

رنا صلاح الدين - يتمتع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب وسط مهاجم فريق باريس سان جيرمان، بمهارات ساحرة داخل المستطيل الأخضر، تخطف قلوب جمهوره ومتابعيه.

النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، استعرض هذه المهارات الفنية العالية بحركة مذهلة خلال تدريبات الفريق في ملعب "حديقة الأمراء".

لاعب برشلونة السابق نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يظهر لقطة "ساحرة" قام بها بمهارة فنية عالية، حول الكرة من فوق رأسه إلى زميله الإسباني أندير هيريرا الذي سددها قوية في الشباك ليحتفلا بشكل جنوني.

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نيمار دا سيلفا

نيمار يستعد حاليا مع زملائه للمباراة المرتقبة أمام أتالانتا الإيطالي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا "تشامبيونز ليج"، يوم الأربعاء المقبل، في العاصمة البرتغالية لشبونة.

فريق باريس سان جيرمان، تلقى دفعة معنوية قوية، بعد خوض نجمه كيليان مبابي، تدريبات بالكرة، للمرة الأولى منذ إصابته قبل أسبوعين، وذلك على هامش معسكر الفريق الباريسي في لشبونة، وذلك وفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

نيمار دا سيلفا