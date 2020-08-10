بالفيديو – بيلي إيليش تُطلق “my future”

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلقت النجمة العالمية ​بيلي ايليش​ أغنيتها الجديدة “​my future​”، عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”، بعد طرحها مؤخرًا أغنيتها “Not My Responsibility”.

وبعد مرور أسبوع واحد على طرح أغنية “my future”، استطاعت أن تحقق رواجًا كبيرًا ونجاحًا لافتًا، اذ تخطى عدد مشاهديها 35 مليونًا.

الجدير ذكره أن ايليش شنت مؤخرًا هجومًا لاذعًا على رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، على خلفية تهديده المتظاهرين الذين يتهمونه بالعنصرية، من خلال توجيهها كلمات نابية له، الأمر الذي اثار جدلًا كبيرًا.

وسبق لـ”ايليش” أن حصلت على جوائز عدّة في نسخة “غرامي” 2019، وتخطت تايلور سويفت واريانا غراندي وغيرهما من المغنيات العالميات.