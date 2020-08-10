بالفيديو – محمد عساف يفاجئ الجميع بزواجه

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ النجم الفلسطيني محمد عسّاف جمهوره ومحبيه الأحد، بانتشار مقاطع فيديو واخبار عن احتفاله بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو من حفل الزفاف الذي أقيم في إحدى الصالات في دبي، وذلك بعدما سافر والدي عساف من فلسطين إلى الامارات لزيارته ولكنهما علقا بسبب فيروس كورونا الامر الذي دفع النجم الفلسطيني لاستغلال هذا الامر وأنهى تجهيزات زفافه وأقام حفلاً بسيطاً اقتصر على عدد من أفراد العائلتين والمقربين فقط.

وأكدت وسائل اعلام محلية أن العروس من خارج الوسط الفني والاعلامي وتحمل الجنسية الفلسطينية وتُدعى ريم عودة، لافتة إلى انه من المرجح ان ينقل محمد مكان إقامته بشكل دائم إلى دبي بعد الزواج لمتابعة عمله وحفلاته بحرية وسهولة أكبر من غزة.

وأكد خبر زواج نجم “آراب أيدول”، مواطنه المغني الشعبي قاسم النجار، وذلك من خلال صورة جمعتهما عبر صفحته في “فيسبوك”، حيث نشر صورة تجمعه بعساف وهنأه على الزواج قائلاً: “وأخيرا خبر حلو بالـ2020 أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة”.