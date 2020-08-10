ما حقيقة تعرض باسم ياخور لحادث سير؟

متابعة بتجــــــــــرد: نفى الممثل السوري ​باسم ياخور​ تعرضه لحادث سير ووفاته بعد ان انتشر الخبر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي وأقلق محبيه ومتابعيه. وكتب باسم على صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”: أحبائي وأصدقائي أنا بخير .. بعض المرضى والحاقدين الله يشفيهم فبركوا إشاعة تعرضي لحادث .. شكرا لكل اهتمامكم ومحبتكم أيها الرائعين. وكان باسم قد شارك في الموسم الماضي ببطولة مسلسل “الحرملك” بموسمه الثاني بالاضافة الى تجسيده دور بطولة في الموسم الثاني من مسلسل “ببساطة” ومن جهة ثانية لا زال يتابع على العمل على مشاريعه للموسم الدرامي المقبل.

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