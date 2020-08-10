كارول سماحة تُطالب بإلغاء الطائفية السياسية: التغيير يبدأ أولًا بالفكر

متابعة بتجــــــــــرد: دعت كارول سماحة لإلغاء الطائفية السياسية، واعتبرت النجمة اللبنانية أن التغيير الحقيقي في لبنان يبدأ في الابتعاد عن النظام الطائفي وقالت: “ما في تغيير في لبنان إلا ما يصير في قانون انتخابي لا طائفي… استقالوا النواب اليوم جيد بس رح بيجي غيرهم بكرا… نريد نوابا لا طائفيين، التغيير يبدأ أولا بالفكر! وشكرا”.
وكانت قد توجهت كارول سماحة لأي شخص مناصر لزعيم حيث دعته إلى عدم رفع أي صورة لسياسي، واستبدال هذه الصور بصور للشهداء الذين قضوا في انفجار مرفأ بيروت.
وفي التفاصيل كتبت كارول على صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “لا ترفع صورة سياسي حي.. إرفع صورة من استشهد، لأن الشهداء ليس لديهم الوقت للتراجع عن مواقفهم ووعودهم..”.
ويأتي تصريح كارول بعد الإنفجار المؤلم الذي حدث في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الفائت، والذي أدى إلى سقوط أكثر من 200 شخص، وأكثر من 6000 جريح وعددًا من المفقودين.
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