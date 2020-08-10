زواج محمد عساف بشكل مفاجئ وهذه هوية العروس

بشكل مفاجئ ودون سابق انذار، دخل الفنان الفلسطيني محمد عساف القفص الذهبي وتزوج من فتاة من خارج الوسط الفني تدعى ريم عودة، وهي فلسطينية الجنسية.

حفل الزفاف، الذي اقيم في دبي، إقتصر على حضور الأهل والأصدقاء من الطرفين.

الخبر شكّل مفاجأة كبيرة لجمهور محمد عساف خاصة أنه لم يذكر في السابق أنه كان يعيش قصة حب، فهو حريص جداً على ابعاد حياته الشخصية عن الأضواء وذلك بعدما انفصل عن خطيبته لينا القيشاوي في عام 2015.