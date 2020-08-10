هذا ما حققه كليب “خليها على الله” لـ محمد سرور في وقت قصير

Aug 10, 2020
تخطى فيديوكليب “خليها على الله” للنجم محمد سرور، حاجز المليون مشاهدة بعد وقت قصير على اطلاقه على قناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية عبر موقع يوتيوب وهو من توقيع المخرجة بتول عرفة التي عبّرت عن سعادتها الكبيرة بنجاح الكليب بعد تجاوز الكليب المليون مشاهدة.
وأكدت عرفة في تصريح صحافي أنها أرادت من خلال فكرة الفيديو كليب بث روح التفاؤل والأمل بمستقبل أفضل وأن لا شيء يستطيع أن يقف حاجزاً في تحقيق الاحلام ما دام الانسان يتحلى بالمثابرة، وهو ما جعلها تستعين ببطلة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعتمد ظهورها في نهاية الكليب، لتؤكد على رسالة الكليب الهادفة .
الاغنية من كلمات مؤمن راجح، ألحان د مصطفى العسال وتوزيع إلهامى دهيمه وأحمد حسام. وكليب “خليها على الله” هو التعاون ثالث بين محمد سرور ولايف ستايلز ستوديوز بعد “كل شيء مسموح” (اكتوبر 2019) و“اضحك الدنيا حلوة” (ابريل 2020).
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