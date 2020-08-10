شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء جلال تجسد دور متعافية من الإدمان فى فيلم "الحارث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الممثلة الشابة أسماء جلال دور فتاة متعافية من الإدمان وصديقة النجم أحمد الفيشاوى خلال أحداث فيلم "الحارث"، المنتظر طرحه على إحدى المنصات الإلكترونية في الفترة المقبلة، حيث انتهى فريق عمل فيلم الحارث من دوبلاج ‏العمل.

فيلم "الحارث"، ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والغموض، بطولة ‏ياسمين رئيس، عمرو ‏عبد الجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد، ‏إخراج محمد نادر، ومن المقرر طرحه ‏فى دور العرض السينمائى ‏بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، ‏وفتح ‏‏"السينمات‏".

ويشارك ‏فى بطولة أحمد الفيشاوى وياسمين ‏رئيس الفنان عمرو عبد الجليل ‏وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلى الطيب وإخراج ‏محمد نادر فى ‏أولى تحاربه الاخراجية فى الأعمال الروائية الطويلة، وينتمى الفيلم ‏‏لنوعية أفلام الإثارة والغموض، ويجسد أحمد الفيشاوى شخصية ‏صحفى متزوج من ‏ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها ‏وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان‎.

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يشار إلى أن أسماء جلال تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، حيث تقدم أسماء دور بطلة من بطلات العمل الأربعة اللاتي استعانت بهن الشركة المنتجة لبطولة الجزئيين الرابع والخامس، حيث تشارك في البطولة كلاً من ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وإخراج مصطفى أبو سيف.