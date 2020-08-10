حسين الجسمي يخرج عن صمته ويرد على موجة التنمر

متابعة بتجــــــــــرد: خرج النجم الإماراتي حسين الجسمي، عن صمته ورد على حملة التنمر والسخرية، التي تعرض لها طيلة الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء رد الجسمي بسبب ما أثاره بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات سلبية حول تأثر بعض الدول التي غنى لها الفنان الإماراتي أو تحدث عنها ومرورها بحوادث كبرى، وآخرها لبنان الذي شهد انفجارًا لمرفأ بيروت.

وكتب الجسمي منشورا عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”: “صمتنا احتراما تربينا عليه، نسامح ونحسن الظن كرما، ونتجاهل شموخا جميعكم نحب”.

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وتعاطف العديد من المدونين مع تغريدة الفنان حسين الجسمي وأعربوا عن دعمهم له.

وسادت حالة من الجدل مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام بسبب حملة التنمر التي تعرض لها الفنان الإماراتي حسين الجسمي، وانهالت التعليقات من محبيه الذين أكدوا على حبهم الكبير له.

وتم تدشين هاشتاغ “#حسين_الجسمي_كلنا_نحبك” على “تويتر”، ليتصدر بقوة بأجمل عبارات الحب والدعم للفنان الإماراتي.