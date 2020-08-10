عرض 30 فيلمًا لسندريلا الشاشة العربية سعاد حسني تلفزيونيًا

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرض شبكة OSN، خلال أغسطس الجاري، قائمة مميزة من الأفلام والمسلسلات الحصرية، التي تمنح مشاهديها فرصة الاستمتاع بشهر جديد من الترفيه المتواصل خلال موسم الصيف الحالي.

تقدم شبكة OSN مفاجأة لمتابعيها من خلال إطلاق قناة مؤقتة ستعرض وبشكل متتابع، باقة تضم أكثر من 30 فيلمًا كلاسيكيًا من بطولة سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، ابتداءً من الخميس المقبل عند العاشرة صباحًا، وحتى الرابع من سبتمبر المقبل.

وتبث قناة “OSN يا هلا – سينما” مجموعة من الأفلام المصرية الكوميدية التي تُعرض أيام الجمعة خلال أغسطس، عند الثانية عشر منتصف ليل الإمارات، ومنها أفلام “على وضعك، الكهف، قرمط بيتمرمط، وخيال مآته”.

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إضافة إلى ذلك، ستتم دبلجة العرض الأول والحصري لمسلسل “قصر بيشام” إلى اللغة العربية باللهجتين الخليجية والسورية للمرة الأولى على الإطلاق.

بينما تنفرد قناة OSN يا هلا الأولى بعرض المسلسل الروسي “الدوقة” اعتبارًا من 9 حتى 18 أغسطس عند الحادية عشر مساءً أسبوعيًا من الأحد إلى الخميس.

ويتمحور العمل، الفائز بجائزتين مرموقتين والحاصل على 6 ترشيحات، حول قصة حب روسية تسرد حكاية الأميرة البيزنطية صوفيا باليولوج، التي شاءت لها الأقدار أن تكون أول شخصية ذات تأثير كبير في تاريخ الإمبراطورية الروسية.