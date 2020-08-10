سارة هايلاند: كورونا عطَّل فرحة عمري

متابعة بتجـــــــــرد: صرَّحت الممثلة الأمريكية سارة هايلاند أنها أصبحت جاهزة ومستعدة للزواج من خطيبها الممثل ويلس آدامز بعد خطبة لمدة عام وعلاقة استمرت 3 أعوام، منوهة بأن وباء كورونا عطَّل خططها لإقامة الزفاف وإتمام مراسم الزواج.

وأوضحت هايلاند أن وباء كورونا عطَّل فرحة عمرها، رغم أن حبها لخطيبها ينمو مع الأيام، وباتت على اقتناع كامل أنه الرجل المناسب الذي ترتبط به طيلة حياتها وتكوِّن معه أسرة.

وأشارت إلى أن مساحة التفاهم بينها وويلز تزداد مع الأيام، وأصبح عقلها يتناغم مع قلبها في إقناعها أنه منبع سعادتها في الدنيا، وأن ارتباطها به كان أفضل قرار اتخذته في حياتها.

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وكتبت نجمة «أكاديمية مصاصي الدماء» في تغريدة لها: «أحبك يا زوج المستقبل، لم تَسِر الأمور كما نحب في 2020، ولكن حبي لك لن يتغير أبداً، أشكرك على الضحك، على الدعابات، على شمسك التي تشرق في حياتي».

واحتفلت هايلاند بذكرى ارتباطها مع خطيبها على سوشيال ميديا، لتتيح الفرصة لمعجبيها لمشاركتها فرحتها، وقالت إنها كان من المفترض أن تكون متزوجة الآن لولا وباء كورونا.

وكانت هايلاند قد تعرضت لمتاعب صحية خطيرة في طفولتها ومراهقتها، وأجرت عمليتَي زرع كُلى تبرع بهما والدها وشقيقها.