ابنة فيروز ترد على شائعة وفاة والدتها

متابعة بتجــــــــــــــرد: استنكرت المخرجة اللبنانية ريما رحباني، ابنة الفنانة الكبيرة فيروز، ما تردد أخيراً بشأن وفاة والدتها في لبنان. وكتبت ريما عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك»: «لمُطلقي الشائعات اللي بيضل عندهم رغبة ونفس ووقت بكل الظروف مهما كانت سوداء يفبركوا الخبر ذاته، وكأنه هوي رغبات أكثر ما هوي مجرد شائعات». وسخرت المخرجة من هذه الشائعة بقولها: «اقتراح.. شو رأيكن بما أنكم هالقد فاضيين ورايقين تتسلوا بالوقائع الحقيقية بدل ما تضلوا تموتونا باطلاً وزهق بالشائعات الرخيصة مثلكن!». وكانت شائعة وفاة الفنانة فيروز قد لاقت تداولاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

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