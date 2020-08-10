بالصورة – جنيفير لوبيز بإطلالة مدهشة من دون مكياج

متابعة بتجـــــــــــرد: عند الاستيقاظ صباحاً لا تضع أي منا أي لمسة ماكياج ولا تخفي ملامحها الطبيعية بطبقة من كريم الأساس. بل إننا نفضل أن نترك بشرتنا تتنفس. ويبدو أن النجمة العالمية جنيفير لوبيز تتبع هذه القاعدة.
وظهر هذا من خلال صورة نشرتها مؤخراً على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وبدت فيها مرتدية الروب المنزلي ومعتمدة تسريحة طبيعية جداً. واللافت أنها لم تضف أي لمسة مكياج. وهو ما لفت أنظار عدد كبير من المتابعين الذين رأوا أنها ما زالت تحافظ على جمالها وجاذبيتها في سن الـ51 عاماً.
وأرفقت جنيفير الصورة بالتعليق المختصر: “صباح الخير جميعاً”. ويشار إلى ان النجمة تقوم بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على جمال إطلالاتها حيث تعتمد نظاماً غذائياً صارماً مع ممارسة تمارين اللياقة البدنية فضلاً عن التأمل.
واللافت أنها تبتعد عن العادات السيئة مثل التدخين وتحرص على تنظيف بشرتها بمنتج يحتوي على خلاصة اللافندر. ولهذا فإنها تحافظ على إطلالة مشرقة وعلى قوام مرن ورشيق دائماً.
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