وفاة فنان سوري شهير بكورونا.. أحد أبطال "باب الحارة"

توفي الممثل السوري طوني موسى، الأحد، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والذي دخل على إثره إلى مستشفى الأسد الجامعي في العاصمة دمشق.



ونعت نقابة الفنانين في سوريا الممثل طوني موسى، وقالت إنه توفى مساء الأحد إثر احتشاء عضلة القلب.

وأوضحت النقابة أن جثمان موسى الذي أدى شخصية "أبو منير المنشار" في مسلسل "باب الحارة" الشهير، سيشيع من مشفى الأسد الجامعي إلى مثواه الأخير في مقبرة باب شرقي في دمشق.

Advertisements

وكان نجل الفنان الراحل المنتج الفني داني موسى قال إن والده دخل المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا ويخضع للعلاج المناسب.

والفنان الراحل طوني موسى من مواليد دمشق، بدأ مشواره الفني عام 1974 من خلال المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، ثم أصبح عضوًا بنقابة الفنانين السوريين في سبتمبر/ أيلول 1985.

وقدم طوني موسى أعمالًا مسرحية خلال مسيرته الفنية منها "عودة الغائب" و"انكسر الحيط" و"مات وما تاب" و"الناس إللي في السما الثامنة" و"عندما تغيب الزوجات" و"عشاق" و"الفخ".

كما شارك طوني في عدة أعمال منها "الدمعة الحمراء" و"فوزية" و"رجال وضباب" و"انتقام" و"جدار الزمان" و"شيما" و"وداعًا زمن الصمت" و"بقايا دموع" و"باب الحارة".