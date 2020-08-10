شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم زمان والصحافة.. ممنوع الاعتراض على مواعيد كاريوكا واحترس من رفة عينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت العلاقة قوية بين نجوم زمان الصحافة وكان نجوم الزمن الجميل يحرصون على أن تنقل الصحافة أخبارهم وأن تكون لهم علاقات صداقة بالكتاب والصحفيين، حتى أنهم كانوا يكتبون مقالات بالصحف والمجلات وكثيرا ما ينشرون مذكراتهم بها.

وكان لكل نجم طريقة فى التعامل مع الصحافة والصحفيين، وفى إدارة الحوارات الصحفية يعرفها من يتعاملون معهم، وكان الكاتب الصحفى فوميل لبيب من الصحفيين الذين أجروا العديد من الحوارات مع نجوم الزمن الجميل، وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1961 كتب فوميل لبيب عن لزمات وعادات وطرق عدد من نجمات الزمن الجميل فى التعامل مع الصحافة والصحفيين وفى إدارة الحوارات الصحفية، تحت عنوان :" لكل فنان لزمة"

وكان من بين النجمات اللاتى كتب عنهم فوميل لبيب الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا، والتى تحدث عنها قائلاً:" الويل لك إن كنت صديقها فإنها ستجيب عنك فى التليفون قائلة: عاوز إيه ياجدع انت ماتريحونا شوية منكم هو احنا مورناش إلا الصحفيين".

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وتابع:" أما إذا لم تكن تعرفها فإنها ترحب بك بطريقة بنات البلد ولكنها تفلت من تحديد موعد لك لأنها إذا تحدثت لا تخفى شيئا وتقول كل ماعندها ، وتترك للصحفى اختيار ما يكتب".

وأضاف لبيب:"ولكن لا تغضب إذا ذهبت إلى تحية كاريوكا 3 مرات ولم تجدها، فهى مرة عند الدكتور، وترد عليك قائلة : ايه يعنى مانتعالجش علشان سواد عيونك يعنى ، ومرة عند الخياطة، وتقول لك : "أصل بنت الإيه مأخرة الفستان"، ومرة عند الكوافير ، وتقول :" قال لازم بالدور ، تقولش احنا فى مدرسة".

وأكد فوميل لبيب أن تحية كاريوكا إذا جلست مع الصحفى تقول له ما يريد وأكثر ، وإذا أراد شيئا مؤثرا بكت، أما إذا أراد إحراجها فإنها ترد قائلة :" أنا عينى الوحشة بترف ، وحاسة إنى هاعور واحد النهردة".