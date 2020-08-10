هكذا نعى الحلفاوي زميله الراحل إبراهيم شرقاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : حرص الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على نعي زميله الفنان إبراهيم الشرقاوي الذي وافته المنية أمس الأحد. ونشر الحلفاوي، صورا عبر حسابه على تويتر، وعلق: "رحم الله الزميل الفنان إبراهيم الشرقاوي.. وخالص العزاء لأسرته ألهمهم الله الصبر والسكينة". يذكر أن، الفنان إبراهيم الشرقاوي، وافته المنية عن عمر يناهز ال 72 عاما، بعد صراع مع المرض. ومن أبرز أعماله "الحرافيش"، "الوحل"، "هارون الرشيد"، "أديب"، "النمر والأنثى"، "الهلفوت"، "أرابيسك"، "محمد رسول الله"، وغيرها من الأعمال..

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