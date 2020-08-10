إليسا: "أنا فخورة أكتر من أي وقت بلبنانيتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
قالت الفنانة إليسا، إنها فخورة أكتر من أي وقت بكونها لبنانية، موجهة التحية لكل اللبنانيين الذين يدعمون إعادة الحياة لبيروت.
وكتبت إليسا عبر حسابها على تويتر: "لكل اللبنانيين، اللي عم يدعموا إعادة الحياة لبيروت، ألف تحية".
وأضافت: "كل واحد منا عم يتحمل مسؤوليته، وبدعي كل زملائي الفنانين يوقفوا حد هالشعب بأيا طريقة، أنا فخورة أكتر من أيا وقت بلبنانيتي".
وهز انفجار ضخم مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى دمار جزء كبير من الميناء، وتدمير مئات المباني وإصابة ووفاة المئات.
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